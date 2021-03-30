Москва, , 09:21 — REGNUM Министерство энергетики и Министерство иностранных дел России до 15 апреля должны проработать вопрос о поставках бензина из Белоруссии. Такое поручение федеральным ведомствам дал вице-премьер РФ Александр Новак, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания заместителя председателя правительства РФ с руководством нефтяных компаний, которое состоялось 15 марта.

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Отмечается, что поручение было дано для увеличения предложения на внутреннем рынке. В Минэнерго пояснили, что «ежегодно перед весенними ремонтами НПЗ и периодом роста спроса прорабатывают все возможные каналы получения и распределения автомобильного бензина».

Эксперты отмечают, что на данный момент поставок бензина из Белоруссии нет, поскольку в условиях, когда цены в России сдерживаются за счет демпфера, поставки автомобильного бензина белорусских НПЗ в Россию для местных компаний менее выгодны по сравнению с экспортом в Европу или на Украину.

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В Минэнерго также подчеркнули, что баланс производства и потребления топлива в России избыточен. Так в настоящее время запасы топлива выросли до 1,66 млн тонн. Поэтому белорусский продукт не будет необходим, уверены в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев заявил, что в России на сегодняшний день нет предпосылок для сильного роста цен на топливо на автозаправочных станциях. Он отметил, что ведомство ведёт полный мониторинг, «держит на пульсе ситуацию на Дальнем Востоке и в Крыму», а также принимает значительные меры с выяснением ситуации в регионах.

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