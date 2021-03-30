Ташкент, , 09:20 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали в аэропорту Ташкента молодого человека, попавшего под влияние террористов из «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана.

18 марта сотрудники МВД задержали в аэропорту уроженца Кашкадарьинской области 1996 года рождения, который прибыл в Ташкента авиарейсом из Новосибирска.

По версии следствия, молодой человек попал под влияние террористической организации во время работы в России. Оперативники обнаружили в его телефонах запрещенные материалы религиозного характера.

Служба государственной безопасности Узбекистана возбудила по данному факту уголовное дело по ч. 1, ст. 246 УК республики («Контрабанда»).