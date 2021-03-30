Санкт-Петербург, , 09:22 — REGNUM Бастовавшим водителям строительного торгового дома «Петрович» в Санкт-Петербурге с апреля повысят зарплату. Об этом 30 марта сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, утром 29 марта у строительного центра на Таллинском шоссе в Санкт-Петербурге несколько десятков водителей ТД «Петрович» устроили забастовку. Они требовали повысить тарифные ставки на доставку, так как из этого складывается их зарплата.

Как сообщили в компании, уже к 10:30 мск 29 марта конфликт удалось урегулировать. Руководство торгового дома не только извинилось перед сотрудниками, но и пообещало в апреле пересмотреть тарифные ставки, при этом не перекладывая целиком «эту ответственность на плечи клиента».

«Всем важно понимать, что стоимость доставки формируется не чьей-то прихотью, а рынком. Рынок — суровый и справедливый судья», — отметил генеральный директор ТД «Петрович» Евгений Мовчан.

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