Кишинёв, , 09:23 — REGNUM В Молдавии в течение суток 29 марта выявили 932 случая заражения коронавирусом в ходе 3106 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 227 453 носителя SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 203 703 человека, в том числе 1934 — за последние сутки.

В больницах республики размещены 4374 пациента с COVID-19, из которых 339 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 4827 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались, в том числе 42 — за последние сутки.

Днём ранее в стране выявили 861 случай заражения коронавирусом в результате проведения 3090 тестов. Выздоровевшими врачи признали 2032 человека.

Стоит отметить, что, согласно данным опроса, проведённого в Молдавии в марте, наиболее популярной вакциной от COVID-19 в стране является «Спутник V».

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