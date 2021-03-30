Ярославль, 30 марта 2021, 09:18 — REGNUM Ректор Ярославского государственного университета имени П.Г. Демидова Александр Русаков рассказал о том, как себя чувствует студент, пострадавший от нападения 29 марта. Как ранее сообщало ИА REGNUM, преступник пришёл к юридическому факультету, вызвал по телефону одного из студентов и ранил его ножом.
Нападение произошло на неохраняемой территории университета.
Также ректор добавил, что если университету будут даты рекомендации по усилению антитеррористической безопасности или иные рекомендации по охране, то ректорат обязательно рассмотрит этот вопрос.
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