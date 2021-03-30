Ярославль, 30 марта, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Ректор Ярославского государственного университета имени П.Г. Демидова Александр Русаков рассказал о том, как себя чувствует студент, пострадавший от нападения 29 марта. Как ранее сообщало ИА REGNUM, преступник пришёл к юридическому факультету, вызвал по телефону одного из студентов и ранил его ножом.

Uniyar.ac.ru Александр Русаков

«Насколько я знаю, со студентом установлена связь, его обследуют, но его жизни ничего не угрожает. Поэтому мы очень надеемся, что всё это пройдёт без большой потери для здоровья», — сообщил ректор.

Нападение произошло на неохраняемой территории университета.

«Охраняемой территорией является всё, что находится за турникетом. У нас есть определённые принципы охраны, и они предусматривают только то, что территория просматривается видеокамерами. Поэтому, если вы говорите про юрфак — человек, который нападал, не вошёл на охраняемую территорию. На сегодняшний день система охраны такая», — сообщил Александр Русаков.

Также ректор добавил, что если университету будут даты рекомендации по усилению антитеррористической безопасности или иные рекомендации по охране, то ректорат обязательно рассмотрит этот вопрос.