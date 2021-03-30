Пекин, , 09:23 — REGNUM Указы о внесении поправок в приложения I и II основного закона Китая о Сянгане (Гонконге), которые вносят изменения в избирательную систему этого специального административного района Китая, подписал председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом 30 марта сообщает агентство «Синьхуа».

При этом ранее постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент страны) на своем 27-м заседании 13-го созыва большинством голосов одобрил проект реформы избирательной системы Сянгана.

В то же время, детали изменений основного закона о специальном административном районе КНР в настоящее время не приводятся. Ожидается, что они будут обнародованы позднее.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта в специальном административном районе КНР Сянган (Гонконг) были проведены комплексные учения, в которых были задействованы подразделения различных видов и родов войск НОАК.