Тюмень, , 09:16 — REGNUM В социальных сетях тюменцы чаще всего жалуются на систему жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщает Центр управления регионом Тюменской области (ЦУР).

В марте зафиксировано более 2,5 тыс. обращений в соцсетях. С начала 2021 года — более шести тысяч. Из них 19% посвящены вопросам ЖКХ, которые касаются качества воды и отопления, а также чистке улиц от снега.

Теме качества образования отводится 15% от общего количества вопросов. С ростом рождаемости в регионе возникает острая надобность в школах и детских садах. Темам благоустройства и дорог посвящены 14% и 12% вопросов соответственно, отметили в тюменском ЦУР.