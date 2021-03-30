Пенза, , 09:21 — REGNUM В Пензенской области в 2020 году было проведено 565 мероприятий по контролю за реализацией нацпроектов. По их итогам выявлено 514 нарушений. Об этом сообщил и. о. зампредседателя правительства области Виктор Кувайцев.

В результате выявленных нарушений возбуждены 151 административное дело, к административной ответственности привлекли 130 человек, еще 154 человека — к дисциплинарной. Кроме этого, возбуждено 11 уголовных дел, отметил Кувайцев.

Врио губернатора Олег Мельниченко прокомментировал услышанное так: «Учитывая, что у нас год только начинается, и мы только приступили к реализации национальных проектов, хотел бы всех попросить на опыте прошлого года отнестись к этому очень ответственно. Мы в целом выглядим по реализации нацпроектов как один из лучших регионов в ПФО, а вот по нарушениям у нас не такая хорошая ситуация».

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области в 2021 году в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» на территории 35 муниципальных образований запланировали благоустроить 59 объектов, включая 38 общественных пространств и 21 дворовую территорию.

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