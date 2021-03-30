Вашингтон, , 09:15 — REGNUM Студия Pet Project Games анонсировала многопользовательскую кооперативную игру Ripout. Об этом 30 марта сообщает портал DSOGaming.

Игра будет выполнена в жанре хоррор-шутера (шутер — игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия), её релиз должен состояться в 2022 году на ПК, PlayStation и Xbox. Разработчики выложили в сеть короткий трейлер с демонстрацией геймплея (игрового процесса).

В Ripout персонажи геймеров будут пытаться выбраться из заброшенных космических кораблей, заполненных опасными мутантами. Отмечается, что в игре будет присутствовать процедурная генерация уровней. Стоит отметить, что это дебютный проект Pet Project Games.

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