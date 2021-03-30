Улан-Удэ, , 09:13 — REGNUM В Бурятии смягчили ряд ограничений, введённых из-за угрозы распространения коронавируса. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, с просьбой пересмотреть требования в региональный оперштаб обратились члены гильдии рестораторов Улан-Удэ.

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«По словам рестораторов, те условия, которые сейчас действуют — ограничение времени работы, рассадка не более четырех человек — снижают экономическую рентабельность отрасли», — отметили в правительстве.

В результате было отменено ограничение по времени работы для заведений общепита. Ранее они могли работать до 24 часов. Кроме того, кафе и ресторанам разрешено сажать за одним столом максимум шесть человек вместо четырёх.

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