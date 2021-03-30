Москва, , 09:19 — REGNUM Москва готова в любой момент вернуться к идее проведения саммита лидеров стран — постоянных членов Совбеза ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция), но пока её нет в повестке дня. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в опубликованном 30 марта интервью газете «Аргументы и факты».

В январе 2020 года президент РФ Владимир Путин предложил провести встречу лидеров стран — постоянных членов СБ ООН. Он этом он заявил на пятом Всемирном форуме памяти Холокоста.

По словам Пескова, сейчас вряд ли можно сказать, что эта идея стоит на повестке дня, хотя российский лидер готов к ней вернуться в любой момент.

«Но при отсутствии желания как минимум у американцев эта идея сейчас мало реализуема», — отметил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, предложение Путина о саммите поддержали лидеры Франции и Китая, а США и Британия оставили его без ответа.