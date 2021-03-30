Москва, , 09:18 — REGNUM Самые распространенные ошибки, которые совершают автовладельцы в России при обслуживании машин после зимы, назвали специалисты портала «Автовзгляд».

Так, водителям необходимо проверить уровень хладагента в кондиционере. Если этого не сделать, то может случится поломка компрессора климатической системы при недостаточном уровне хладагента.

Почти такая же проблема может произойти и с генератором. Окислившиеся клеммы генератора могут негативно повлиять на питание аккумулятора и в целом на всю электрику в машине. Эксперты также советуют предупредить эту проблему за счёт зачистки клемм.

Кроме того, водителям в России стоит зачистить мелкой наждачной бумагой клеммы на аккумуляторе, поскольку за зимний период они могут окислится из-за противогололедных реагентов. Это может привести к тому, что вследствие плохого электрического контакта могут возникнуть проблемы с запуском мотора.

Также автовладельцам стоит проверить состояние воздушного фильтра, который в период оттепели может сильно засорится. Специалисты портала советуют владельцам машин в России обратить внимание на состояние радиатора охлаждения двигателя, поскольку он также подвержен ударам камней и мусора.

Ранее эксперты «СберАвто» посоветовали автовладельцам в России продавать свой транспорт весной, поскольку в это время автомобили пользуются высоким спросом на вторичном рынке.

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