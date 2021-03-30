Оттава, , 09:12 — REGNUM Очередные антироссийские санкции Канады против в связи с Крымом бесперспективны, говорится в заявлении посольства РФ в Оттаве.

Отмечается, что санкции Канады основаны «на лжи, фальсификации истории и игнорировании реальности».

«(Санкции) абсолютно бесперспективны и противоречат не только международному праву, но и гуманитарным принципам», — сообщили в посольстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Канада ввела санкции в отношении российского и украинского физлиц, а также четырёх предприятий в связи с присоединением Крыма к России. В список попал генеральный директор «Гранд Сервис Экспресса» (операторов железнодорожного сообщения с Крымом) Александр Ганов и глава «Мостотреста» Леонид Рыженькин.