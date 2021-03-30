Оттава, 30 марта, 2021, 09:12 — ИА Регнум. Очередные антироссийские санкции Канады в связи с Крымом бесперспективны, говорится в заявлении посольства РФ в Оттаве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять санкции

Отмечается, что санкции Канады основаны «на лжи, фальсификации истории и игнорировании реальности».

«(Санкции) абсолютно бесперспективны и противоречат не только международному праву, но и гуманитарным принципам», — сообщили в посольстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Канада ввела санкции в отношении российского и украинского физлиц, а также четырёх предприятий в связи с присоединением Крыма к России. В список попали генеральный директор «Гранд Сервис Экспресса» (операторов железнодорожного сообщения с Крымом) Александр Ганов и глава «Мостотреста» Леонид Рыженькин.