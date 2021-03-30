Уфа, 30 марта 2021, 09:16 — REGNUM Первый заместитель премьер-министра правительства Башкирии Илшат Тажитдинов заразился коронавирусом и сейчас в стационаре получает лечение от COVID-19. Об этом 30 марта сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном заседании в правительстве региона.
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Хабиров в очередной раз призвал всех, в том числе и чиновников, прививаться от COVID-19. Он сообщил, что ранее спрашивал у Тажитдинова, почему тот не вакцинируется, на что получал ответ о том, что «все хорошо».
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии из-за осложнений, связанных с заражением коронавирусной инфекцией, ушли из жизни мэр Уфы Ульфат Мустафин и глава Аскинского района Ришат Дихин.