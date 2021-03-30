Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 09:12 — REGNUM В Николаевске-на-Амуре Хабаровского края вынесен приговор в отношении местной жительницы, которая применила насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-слжубе прокуратуры региона.

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Следствием и судом установлено, что в ночь на 30 августа 2020 года в полицию поступило сообщение от жителя многоквартирного дома в Николаевске-на-Амуре о нарушении тишины соседями.

Сотрудники полиции, прибывшие по вызову, установили квартиру, из которой доносилась громкая музыка. Дверь открыла супружеская пара в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина тут же набросился на стоявшего соседа и нанёс ему удар по голове. Последующие его действия пресекли полицейские.

При этом хозяйка квартиры, осознавая, что перед ней находятся сотрудники полиции, и, желая воспрепятствовать их законной деятельности, причинила одному из них физическую боль, поцарапав лицо.

Свою вину подсудимая признала полностью и раскаялась.

Суд, с учетом смягчающих обстоятельств и совершения впервые преступления средней тяжести, приговорил женщину к штрафу в семь тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге передали в суд уголовное дело в отношении женщины-юриста, обвиняемой в нападении на полицейского.