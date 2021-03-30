Москва, , 09:11 — REGNUM Рэпер Моргенштерн подарил своей девушке Диларе Зинатуллиной на день рождения пять миллионов рублей. Об этом он сообщил в историях своего Instagram-аккаунта.

Рэпер приподнёс подарок в металлическом чемодане со словами: «Пять миллионов рублей на вложения в себя и во всё, что тебе нужно». Также Моргенштерн презентовал Диларе новый красный автомобиль марки Range Rover.

Ранее Алишер Моргенштерн приподнёс подарок самому себе: артист поставил виниры (фарфоровые или керамические накладки на зубы). Стоимость новых зубов составляет от двух до трёх миллионов рублей.

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