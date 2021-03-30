Москва, , 09:09 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не планирует вакцинироваться от COVID-19, поскольку он уже переболел и имеет большое число антител. Об этом он рассказал в интервью изданию «Аргументы и Факты».

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«Я сдавал анализ, количество антител у меня достаточно высокое. И опять же среди врачей нет единой точки зрения насчет того, надо ли вакцинироваться переболевшим. Кто-то считает, что нужно, кто-то — нет», — сказал Песков.

По его словам, до тех пор, пока у специалистов нет единого квалифицированного мнения на этот счёт и пока у него есть антитела, он не будет прививаться.

При этом Песков подчеркнул, что если бы он не болел, то, «конечно, сделал бы прививку».