Пермь, , 09:09 — REGNUM В Пермском крае населению приходилось по полгода ждать подключения к электросетям, тогда как предельный срок должен составлять не более четырех месяцев, сообщает пресс-служба УФАС по региону.

По данным ведомства, в действиях ОАО «МРСК Урала» выявлены нарушения, которые выразились в увеличении срока установки электросчетчиков для частных домовладений, чьи собственники желали подключиться к энергосетям. Речь идет о тех случаях, где технические условия подключения объектов к энергосетям требовали от ОАО «МРСК Урала» только установки прибора учета электроэнергии, остальные мероприятия для получения энергоресурса на объектах потребителей уже были проведены.

ОАО «МРСК Урала» устанавливало срок подключения потребителей к электроснабжению в шесть месяцев, расценивая монтаж электросчетчика на опорах электропередач как реконструкцию существующих электросетевых объектов.

В УФАС подчеркнули, что монтаж не является реконструкцией. При установке прибора учета энергии на опору ЛЭП не изменяет характеристики электросетевого объекта и не требует изменения основных параметров электроснабжения.

«Поэтому недопустимо, когда сетевая организация называет реконструкцией установку прибора учета на опоре ЛЭП и заставляет потребителя полгода ждать подключения к электроснабжению», — сказал начальник отдела контроля монополистической деятельности Пермского УФАС России Павел Литвинов.

За нарушение Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств сетевая организация привлечена к административной ответственности и оштрафована на 500 тысяч рублей.