Тбилиси, , 09:14 — REGNUM За лидера крупнейшей в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Нику Мелию, находящегося под арестом, предложил внести залог руководитель организации «Исследовательский центр развития психологии» Бесик Богвели. Об этом, как передаёт «Общественное телевидение», 29 марта заявил адвокат лидера партии Георгий Кондахашвили на брифинге.

Он сообщил, что в офис ЕНД пришло письмо от Богвели, в котором тот предложил заплатить 40 000 лари (почти $12 тыс.) в качестве залога за освобождение Мелии из-под ареста.

«Я хочу однозначно зафиксировать позицию Ники Мелии, что это — неприемлемо. Более того, мы имеем дело со спектаклем, поставленным властью», — сказал Кондахашвили.

Адвокат подчеркнул, что, если бы Мелия согласился на то, чтобы за него внесли залог, то этого всё равно якобы не получится сделать.

«Решением (суда, — прим. ИА REGNUM) от 3 ноября залог отменён. Ни один человек не может внести залог, как техническим, так и правовым путем», — заявил юрист.

Напомним, Мелия после возбуждения в его отношении уголовного дела был выпущен под залог 30 000 лари (почти $9 тыс. по курсу) с условием ношения электронного браслета. В ноябре 2020 года он прилюдно снял браслет, после чего суд увеличил сумму залога до 40 000 лари.

Лидер ЕНД отказался доплачивать нужную сумму, и тогда его арестовали. В Генеральной прокуратуре также заявили, что будут ходатайствовать об изменении меры пресечения на освобождение под залог, если Мелия согласится этот залог внести.

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