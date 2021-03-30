Джакарта, , 09:07 — REGNUM В Индонезии продолжают тушить пожар на нефтеперерабатывающем заводе Pertamina с помощью морской воды, сообщает Antara.

Компания Pertamina предоставила для тушения пожара погружные насосы.

«Когда пожар будет потушен, мы сможем начать работу на нефтеперерабатывающем заводе. Мы должны убедиться, что все в безопасности», — заявила глава компании Pertamina Ники Видьявати.

Как сообщало ИА REGNUM, в агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Pertamina не был вызван ударом молнии.

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