Брюссель, , 09:10 — REGNUM Европейский союз не заинтересован в постконфликтном восстановлении Сирии, пока у власти в арабской республике находится президент Башар Асад. Об этом 30 марта заявил постпред РФ в Брюсселе Владимир Чижов в интервью газете «Известия».

"Как видно, про создание условий для возвращения в страну беженцев речь даже не идет, как, собственно, и про постконфликтное восстановление страны. По словам того же главы евродипломатии, направление есовских средств на эти цели станет возможным только тогда, когда созреют подходящие условия. В понимании же Брюсселя, это означает прежде всего отстранение от власти Башара Асада», — сказал он.

Также Чижов отметил, что ЕС продолжает введение ограничений в отношении сирийского руководства вместо того, чтобы пригласить на конференцию по Сирии законных представителей Дамаска.

«Есовцы отнюдь не имеют в виду способствовать восстановлению САР и возвращению в страну беженцев, а преследуют совсем иные цели», — уточнил постпред РФ, говоря о пятой Брюссельской донорской конференции по Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта посол и постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт Раванчи заявил, что санкции осложняют продолжающийся кризис в Сирии.