30 марта 2021 | Время чтения 5 мин

Аккаунты губернатора Алтайского края Виктора Томенко появились в социальных сетях. Власти признали, что вести их будет не сам глава региона. Пользователи ответили «взаимностью»: уже появилось первое пожелание об отставке.

Светлана Шаповалова, , 14:09 — REGNUM Всего за несколько дней после того, как губернатор Алтайского края Виктор Томенко обзавёлся аккаунтами ещё в двух социальных сетях, «ВКонтакте» и «Одноклассниках», ему написали сотни сообщений. И, судя по некоторым недовольным откликам читателей, самые проблемные из них попросту игнорируют или удаляют.

Алтай Иван Шилов © ИА REGNUM

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К примеру, за то, что глава Алтайского края в середине весны отругал глав муниципалитетов на неубранный зимой снег, Виктора Томенко похвалила читательница из Новосибирска.

«Спасибо, Виктор Петрович, за такую оценку работы муниципалитетов! <…> Дорожная тема очень важна для всех, но кто о чём, а я вновь о не менее важной проблеме для населения — решении вопроса безопасности людей от нападений бродячих собак в населенных пунктах, речь конкретно о Рубцовске», — пишет жительница Новосибирска Марина Черникова.

В сообщении о предложении читателям «Одноклассников» высказывать свои мысли губернатору Виктор Томенко (или его подчинённые) написал, что отвечать самому «нет никакой возможности, просто времени на это нет». И что вести страницы алтайского губернатора в социальных сетях будут, как и прежде, ведомства или органы власти на местах.

Виктор Томенко Официальный сайт Алтайского края

«Если прочитаете, здесь тоже заблокируете меня, как в инстаграм?» — написал бывший главврач одной из алтайский ЦРБ Сергей Шуленин.

«В инстаграме губернатора некоторые комментарии удаляли, а людей блокировали. Здесь наверное тоже так будет…» — пишет Марина Черникова.

Тамара Аргунова ещё 27 марта попросила губернатора проверить госпиталь Рубцовска, где по причине лёгочной недостаточности умер её муж. Ответа так и не последовало.

Виктор и Надежда Лысенко проинформировали, что в селе Мамонтово Поспелихинского района сложилась катастрофическая ситуация с водоснабжением: в самом селе проложили пять километров нового водопровода, но закольцевали его со старой сетью. «На огромное село две скважины, одна из них старая, но их давления хватает, чтобы рвались старые чугунные трубы», — досадуют сельчане.

Любовь Владимировна попросила губернатора Томенко помочь отремонтировать ФАП в селе Закладное Алтайского края Романовского района, в котором даже туалет не всегда работает. По её словам, данный фельдшерско-акушерский пункт был построен в советское время хозспособом, поэтому документов на него нет.

«Но есть люди, есть старики, есть больные, а значит, этот объект значим для села», — поясняет женщина.

Тамару Сорокину беспокоит состояние дорог.

«Дорога Камень-на-Оби — с. Корнилово пришла в негодность полностью! Живого места нет на асфальте! Лесовозы много лет вывозят сосны из Корниловского бора, поэтому дорога угроблена ими. Почему лес продают, а чинить дорогу — не с кого спросить», — пишет она.

Разбитая дорога

Галина Кузьмина пишет, что в Волчихинском районе нет транспортного сообщения между сёлами и райцентром: чтобы поехать на прием к врачу или выписать рецепт на лекарство, приходится нанимать машину за полторы тысячи рублей.

Аналогичную проблему обнародовала Мария Ефименко: «Мы из Змеиногорского района. Нас тоже волнует проблема, что нет автобусов. Чтобы добраться в поликлиники в город Змеиногорск, надо такси вызвать, а это стоит около 300 рублей в один конец».

Жителей Красногорского и Залесовского районов беспокоит предстоящее с 1 апреля увеличение цены на сжиженный газ.

«Мне бы хотелось получить ответ на вопрос: почему цены на газ в баллонах растут каждый месяц? В конце года прошло повышение, затем в феврале, затем в марте. И вот снова объявили, что с 1 апреля снова поднимают цену на газ!!! Это что? Испытывают терпение народа? Нам-то откуда брать деньги? Пенсии подняли на 500—1000 рублей, а ВСЕ кругом дорожает с бешеной скоростью. Кому как не губернатору следить за этим?» — пишет Галина Сохарева.

Анжелика Волоцкая попросила губернатора обратить внимание на жителей любимого туристами села Ая: «Ну ведь совсем загибается село. Ни аптек, ни Сбербанка или хотя-бы банкомата, ни поликлиники или ФАПА, хотя есть здание поликлиники, но нет персонала, ни дорог, ни транспортного сообщения с райцентром. Есть единственный частный автобус, несколько раз в день ходит в республику. И тот отказался ездить по деревне, потому как не проехать».

Село Ая. Алтайский край

Уже 28 марта в комментариях в аккаунте губернатора Виктора Томенко в «Одноклассниках» появилась первая просьба уйти в отставку (написала Ольга Гилёва).

Наталья Дмитриева обратилась к Томенко от огромного числа многодетных родителей из Барнаула:

«Нам выделили участки земли под индивидуальное строительство в п. Бельмесево (пригород Барнаула) более семи лет назад согласно президентской программе. Но до сих пор не проведено никаких коммуникаций! Нами был выигран суд, и администрацию Барнаула обязали выполнить свои обязательства в срок до 2016 г. Но никаких шагов предпринято не было».

Как сообщало ИА REGNUM, осенью предстоят выборы не только депутатов Госдумы, но и местного парламента. По этому поводу ИД «Алтапресс» высказал доводы о том, почему эта кампания не обойдётся без участия губернатора Виктора Томенко и почему существует большая вероятность, что именно он возглавит список «Единой России».

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