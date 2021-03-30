Москва, , 09:04 — REGNUM Борьба с коронавирусной инфекцией возможна только через иммунизацию населения. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в опубликованном 30 марта интервью газете «Аргументы и факты».

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Он отметил, что вакцинацию нужно пропагандировать, важно наращивать разъяснительную кампанию о ней. Чем больше будет расти объём производства вакцин, тем больше людей согласятся на процедуру.

«Нам, как и всем странам мира, это чрезвычайно необходимо, потому что искусственная и естественная иммунизация населения — это единственный путь», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что многие люди в России с подозрением относятся к прививкам.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков выразил надежду, что жители России возьмут пример с президента Владимира Путина, который привился от COVID-19.

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