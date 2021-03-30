Москва, , 09:03 — REGNUM Госучреждение «Малый бизнес Москвы» подготовило для столичных предпринимателей бесплатную образовательную программу по диджитал-маркетингу, сообщается на портале мэра столицы.

Программа состоит из очной конференции и онлайн-интенсивов. Принять участие в мероприятиях смогут не более 500 человек. Бизнесменам расскажут как увеличить продажи через соцсети, о поиске клиентов без рекламного бюджета и т. д.

Занятия по предварительной регистрации пройдут 31 марта, 12 и 13 апреля. Задача — помочь предпринимателям понять, где и как продвигать свой бизнес для получения максимального результата с минимальными затратами.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы принимают заявки на участие в бесплатном образовательном проекте для предпринимателей сферы услуг.

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