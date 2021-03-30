Пхеньян, , 09:08 — REGNUM Младшая сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, которая занимает должность заместителя заведующего отделом пропаганды и агитаций Центрального Комитета Трудовой партии КНДР, назвала лидера Южной Кореи Мун Чжэ Ина «американским попугаем» за то, что тот осудил ракетные пуски Пхеньяна. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Напомним, что 26 марта в ходе шестой церемонии по случаю Дня защиты Жёлтого моря президент Южной Кореи назвал ракетные провокации Пхеньяна нежелательными на фоне усилий возобновления переговоров по северокорейской ядерной проблеме.

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Ким Ё Чжон напомнила, что 23 июля 2020 года Мун Чжэ Ин посетил Агентство оборонных разработок, где оценил различные вооружения и охарактеризовал ракетные испытания Сеула как усилия по установлению мира.

Сестра Ким Чен Ына назвала южнокорейского президента «американским попугаем», который противоречит сам себе.

«Испытательные пуски баллистических ракет проведены в одинаковых НИИ оборонной науки Севера и Юга, но про свои они говорят, что это ради мира и диалога на Корейском полуострове, а то, что мы делаем, — нежелательное дело, вызывающее обеспокоенность у южнокорейских соотечественников и затрудняющее атмосферу диалога», — добавила Ким Ё Чжон.

По её словам, такое нелогичное и наглое поведение Южной Кореи как две капли воды похоже на «разбойнические» действия США, считающих право КНДР на самооборону нарушением резолюций ООН и угрозой мировому сообществу.