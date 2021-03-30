Чебоксары, 30 марта, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Чувашия в прошлом году не смогла освоить 174 млн рублей, выделенных на обеспечение жильём детей-сирот и многодетных семей. Причиной стали объективные факторы, но «при желании можно было бы сработать лучше». Эти средства сохранены в бюджете-2021, жилищный вопрос будет постепенно сниматься. Об этом в интервью ИА REGNUM заявил первый вице-премьер — министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков.

Cap.ru Первый вице-премьер – министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков

Говоря о неосвоенных средствах, глава минфина акцентировал внимание на жилищных программах. По его словам, в прошлом году в бюджете остались 115 млн рублей, которые выделены на обеспечение жильём детей-сирот, и 59 млн рублей, предусмотренных на предоставление жилья для многодетных семей. То есть не удалось освоить 174 млн рублей, из них основная доля приходится на город Чебоксары.

Власти поясняли, что основная причина неосвоения средств — разница между начальной ценой приобретения жилья, установленной Минстроем России, и рыночной стоимостью: в частности, в I полугодии 2020 года для Чувашии размер выкупа установлен на уровне 36 063 рубля (за «квадрат»), в то время как рыночная цена в Чебоксарах превышала 47 тыс. рублей.

«На это наложились конъюнктурные вещи: в прошлом году появилась программа льготной ипотеки под 6,5%, в результате бюджетного жилья на рынке фактически не осталось. Но при всех объективных причинах, на мой взгляд, при желании можно было бы сработать и лучше. Тем более, что кроме решения социальных вопросов с точки зрения обеспечения жильём сирот и многодетных семей, решаются и вопросы экономики, поддержки жилищного строительства», — сказал Михаил Ноздряков.

Министр финансов подчеркнул, что главы муниципальных образований должны «быть более расторопными, потому что это их зона ответственности, они отвечают за приобретение жилья». В то же время на опережение должно было сработать и профильное министерство.

«В результате на уровне республики были приняты системные меры, но несколько поздно. В частности, введена дифференцированная цена за квадратный метр для городской и сельской местности, потому для городов она однозначно не соответствует рыночной стоимости. Но вопрос по цене окончательно не снят, потому что квартиры для детей-сирот должны быть закуплены с отделкой, а это ещё означает приличное удорожание квартиры», — сказал первый вице-премьер.

По его словам, после консультаций с надзорными органами в конце 2020 года пришли к решению о возможности направления средств на эскроу-счета для приобретения жилья сиротам, рассматривается вопрос введения жилищных сертификатов.

«Неосвоенные средства перешли на этот год. Все, кому положено, квартиры получат, но, к сожалению, с некоторой задержкой», — отметил глава минфина.