Вице-премьер Чувашии объяснил неосвоение 174 млн рублей на жильё
Чебоксары, 30 марта, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Чувашия в прошлом году не смогла освоить 174 млн рублей, выделенных на обеспечение жильём детей-сирот и многодетных семей. Причиной стали объективные факторы, но «при желании можно было бы сработать лучше». Эти средства сохранены в бюджете-2021, жилищный вопрос будет постепенно сниматься. Об этом в интервью ИА REGNUM заявил первый вице-премьер — министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков.
Говоря о неосвоенных средствах, глава минфина акцентировал внимание на жилищных программах. По его словам, в прошлом году в бюджете остались 115 млн рублей, которые выделены на обеспечение жильём детей-сирот, и 59 млн рублей, предусмотренных на предоставление жилья для многодетных семей. То есть не удалось освоить 174 млн рублей, из них основная доля приходится на город Чебоксары.
Власти поясняли, что основная причина неосвоения средств — разница между начальной ценой приобретения жилья, установленной Минстроем России, и рыночной стоимостью: в частности, в I полугодии 2020 года для Чувашии размер выкупа установлен на уровне 36 063 рубля (за «квадрат»), в то время как рыночная цена в Чебоксарах превышала 47 тыс. рублей.
Министр финансов подчеркнул, что главы муниципальных образований должны «быть более расторопными, потому что это их зона ответственности, они отвечают за приобретение жилья». В то же время на опережение должно было сработать и профильное министерство.
По его словам, после консультаций с надзорными органами в конце 2020 года пришли к решению о возможности направления средств на эскроу-счета для приобретения жилья сиротам, рассматривается вопрос введения жилищных сертификатов.