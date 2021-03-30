Москва, , 08:59 — REGNUM В России не хотят полного запрета иностранных интернет-платформ, однако необходимо вынудить эти компании соблюдать российские правила. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Хотелось бы надеяться, что мы до этого не дойдём, что будут найдены пути решения конфликта, — подчеркнул в интервью «Аргументами и фактам» официальный представитель Кремля. — Никто не хочет полного запрета, было бы глупо выступать за это. Но вынудить эти компании соблюдать наши правила нужно».

Песков также напомнил слова президента РФ Владимира Путина о необходимости найти «золотую середину между приоритетом свободы интернета и его регламентированием».

«Чем больше жизни там (в интернете. — Прим. ИА REGNUM), тем больше там должно быть правил. И это должны быть общие правила игры для всех, в том числе и для зарубежных компаний, потому что у интернета нет границ», — добавил Песков.

Он подчеркнул, что зарубежные компании в отношении стран, где они работают, должны придерживаться местных норм и правил. По словам пресс-секретаря российского лидера, это «сложный и кропотливый процесс», потому что какие-то компании идут на диалог, какие-то нет.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина призвала законодательно обязать иностранные IT-платформы создать юридические лица на территории России, чтобы они открыто работали в России и платили налоги и соблюдали требования закона. Соответствующие предложения председатель попечительского совета Национального центра помощи детям Елена Мильская направила председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину и спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко.