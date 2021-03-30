Эр-Рияд, , 08:59 — REGNUM Власти Саудовской Аравии готовы поддержать продление ограничений на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ в мае и июне, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, Саудовская Аравия готова продлить добровольное сокращение добычи со своей стороны.

«Они не видят достаточно высокого спроса и хотят избежать падения цен», — сказал источник.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года страны — участницы соглашения ОПЕК+ добывали 39,46 млн баррелей нефти за сутки (б/с), что на 0,6 млн б/с меньше по сравнению с январем, в результате чего сделка по сокращению нефтедобычи в феврале была выполнена на 112%, в то время как в январе только на 103%.

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