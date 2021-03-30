Вильнюс, , 08:58 — REGNUM 30 марта в Литве начался театральный фестиваль Idy Teatralne, который ежегодно проводится Польским театром в Вильнюсе. В текущем году из-за пандемии он пройдет в формате онлайн. Об этом директор Польского театра в Вильнюсе Эдвард Кейзик рассказал журналистам Polskie Radio 24.

По его словам, традиционный Idy Teatralne проводится по случаю Международного дня театра, который приходится на 27 марта. Чаще всего фестиваль проводится в течение пяти дней — так будет и на этот раз.

«В этом году из-за пандемии фестиваль пройдет в онлайн-формате — из-за пандемии в залах не будет зрителей. Но мы уже договорились с Польской телерадиокомпанией, так что трансляции спектаклей будут не только в интернете, но и на телевидении», — добавил Кейзик.

В рамках фестиваля в текущем году Польский театр покажет десять спектаклей — по два в день. Три спектакля окажутся премьерными: «Трое в хате», «Норвид. Эскизы о Польше» и «Виртуоз».