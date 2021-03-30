Москва, , 08:57 — REGNUM Находящийся в тюрьме российский блогер имел два условных срока и, в отличие от большинства граждан РФ с такими судимостями, ходил на свободе. Об этом в интервью изданию «Аргументы и Факты» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Выгодно ли было власти терпеть одного гражданина Российской Федерации, который, имея два условных срока, ходил на свободе?», — сказал Песков.

Он напомнил, что в России больше десяти тысяч человек каждый год, получив второе условное наказание, садятся в тюрьму, а российский блогер на этих же условиях оставался на воле.

Песков напомнил, что блогер как гражданин РФ должен нести ответственность согласно российскому законодательству.