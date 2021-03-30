Нур-Султан, , 08:55 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал международные финансовые организации и ООН поддержать развивающиеся страны, не имеющих выхода к морю (РСНВМ). Об этом он заявил на мероприятии высокого уровня «Международная долговая архитектура и ликвидность».

Казахстанский лидер считает, что антикризисный пакет Всемирного банка в объеме $160 млрд, а также кредитные линии Международного валютного фонда (МВФ) в размере $1 трлн необходимо сосредоточить на странах, понесших наибольший ущерб от пандемии.

Токаев также призвал мировое сообщество помочь в развитии систем здравоохранения в РСНВМ, в том числе в приобретении вакцин. Он отметил необходимость введения упрощенных механизмов торговли для стран группы.

Отметим, в 2020—2021 году Казахстан возглавил председательство в группе развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.