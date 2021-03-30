Москва, , 08:56 — REGNUM Около половины коррупционных преступлений, зарегистрированных в России в январе-феврале 2021 года, связаны со взяточничеством. В целом таких преступлений стало больше на 11,8%, следует из опубликованной статистики Генпрокуратуры РФ.

В сборнике ведомства указано, что по сравнению с 2020 годом массив преступлений коррупционной направленности увеличился на 11,8% — с 6,3 тыс. до 7,1 тыс. Из них 3,5 тыс. — это факты взяточничества. По сравнению с двумя первыми месяцами минувшего года таких фактов стало больше на 21,1%.

Треть случаев — это взятки в размере, не превышающем 10 тыс. рублей. Больше всего фактов мелкого взяточничества выявлено в Башкирии, Москве и Краснодарском крае.

В целом в стране в январе-феврале число экономических преступлений увеличилось на 1%, однако их удельный вес в структуре преступности вырос с 7,8% до 8,3%. Более 7,5 тыс таких преступлений, а это примерно 30%, совершены в крупном и особо крупном размере.

Материальный ущерб на этапе предварительного расследования оценили в 65,3 млрд рублей.

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