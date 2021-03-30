Саратов, , 08:57 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 30 марта общее число заболевших COVID-19 достигло 54 632 человек, за сутки подтвердились 154 новых случая заражения. Накануне заболели 156 человек. Выздоровели с начала пандемии 49 325 пациентов, или 90,3%, за сутки — 161 человек. Всего скончались 803 саратовца, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В Саратове за минувший день зарегистрированы 64 случая заражения, в Энгельсском — 17, остальные — в других муниципалитетах области. Пневмония выявлена у 28 пациентов.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с 1 апреля отменяется режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. При этом работодателям рекомендовано в период с 1 по 12 апреля перевести работников в возрасте от 65 лет и старше на удаленную работу.

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