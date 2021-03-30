Киев, , 08:55 — REGNUM Всем, кто не верит в Украину, следует покинуть территорию страны. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук 29 марта в эфире телеканала «НАШ».

"Вы не верите в Украину. Я предлагаю вам выехать с неё. Я предлагаю всем, кто не верит в Украину, выезжать», — сказал депутат во время ток-шоу.

Напомним, по разным оценкам на Украине проживает от 24,5 до 37,2 млн человек. Перепись населения страны не производилась с 2001 года.

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Всплеск эмиграции с Украины зафиксирован с 2014 года, после государственного переворота в стране и начала гражданской войны в Донбассе. Деньги украинских трудовых мигрантов, пересылаемые из-за границы, являются крупнейшим источником валюты для страны.

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Напомним, ранее в Эстонию прибыла первая партия гастарбайтеров с Украины. они будут заниматься сельхозработами в центральной и южной части Эстонии.

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