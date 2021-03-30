Лос-Анджелес, США, , 08:52 — REGNUM Сильвестр Сталлоне подумывает о создании сериала для онлайн-кинотеатров, который будет представлять собой приквел к серии фильмов «Рокки». Публикацию актёр разместил 30 марта на своей instagram-странице.

«Возможно, это самая странная публикация», — написал Сталлоне, добавив, что его сегодняшнее утро началось с придумывания идей для шоу, которые он записывал в блокнот. Актёр сообщил, что «в идеале» хотел бы выпустить несколько сезонов сериала, каждый их которых состоял бы из десяти эпизодов. Он отметил, что это позволит «по-настоящему» раскрыть молодых персонажей.

«Надеюсь, что всё получится, — написал в конце Сталлоне, — а потом мне нужно было прочистить голову, поэтому я пошел на рыбалку…»

https://www.instagram.com/p/CNBNUsAJNLv/

Напомним, последним фильмом серии «Рокки» является «Крид 2», главную роль в котором исполнил Майкл Б. Джордан. Премьера картины состоялась в ноябре 2018 года.

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