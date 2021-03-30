Грозный, , 08:51 — REGNUM В Чечне произошел трагический случай в одном из частных домов в Байсангуровском районе города Грозного: принимая ванну, погибла 12-летняя девочка. По данному факту Следственным комитетом по региону организована доследственная проверка.

Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел вечером 28 марта. Ребенок был обнаружен без признаков жизни в ванной комнате. Когда бабушка девочки забеспокоилась ее длительным отсутствием, было уже поздно.

Пока одной из версий случившегося считается отравление угарным газом. По предварительным данным, в доме был неисправен газовый водонагреватель.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта 2021 года в Чечне погибли двое жителей станицы Ищерской Наурского района. В домовладении был установлен самодельный газовый отопительный прибор, и люди могли отравиться угарным газом. По данному факту также проводится проверка.

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