Оттава, , 08:53 — REGNUM Национальный совещательный комитет Канады по иммунизации дал рекомендацию минздраву страны приостановить вакцинацию от COVID-19 жителей страны младше 55 лет препаратом британо-шведской компании AstraZeneca. Об этом 30 марта говорится на сайте министерства здравоохранения страны.

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«Национальный совещательный комитет Канады по иммунизации в настоящее время рекомендует не использовать вакцину AstraZeneca от COVID-19 взрослым в возрасте до 55 лет», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что такая рекомендация связана с тем, что были получены данные об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у тех, кто прошел прививку данным препаратом.

Кроме того, указывается, что в настоящее время специалисты комитета изучают данные о нескольких подобных случаях, которые были зарегистрированы в Европе у людей до 55 лет, в основном среди женщин. При этом такие изменения происходили через 4−16 дней после прохождения ими вакцинации.

Отметим, прививочная кампания от COVID-19 началась в Канаде 14 декабря минувшего года и в настоящее время в стране используются вакцины компаний из США Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, а также британско-шведской AstraZeneca.