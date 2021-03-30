Москва, , 08:50 — REGNUM В случае появления в России приложения, в котором люди могли бы пожаловаться на проявления коррупции, следует ожидать большого числа злоупотреблений данным инструментом. Об этом в интервью изданию «Аргументы и Факты» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Учитывая наш исторический опыт, можно предположить, что, если появится такое приложение у нас, будет огромное количество злоупотреблений. Стучать будут направо и налево, по делу и без дела», — сказал Песков.

Он также отметил, что не понимает функцию фильтрации данной информации и администрирования подобного чата: «Опять же, сколько человек должно проверять эту информацию? Особенно в Китае. Если миллиард пишет, то сколько же проверяют?».