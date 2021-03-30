Москва, , 08:48 — REGNUM Парки Москвы 10 апреля организуют первый в 2021 году плоггинг-забег по очистке территорий. К плоггингу смогут присоединиться и спортсмены, и все желающие, сообщается на портале мэра столицы.

Во время забега «Культурный плоггинг» участники по пути собирают разбросанный мусор (пластиковые и стеклянные бутылки, пакеты, банки, бумажки и т. д.). На финише учитывается и как быстро добежал спортсмен, и насколько полон его мешок с мусоррм.

Серия экологических плоггинг-забегов пройдет в Москве с апреля по октябрь. Трассы будут пролегать по территориям усадеб, заповедников и парков, например, в музее-заповеднике «Царицыно»,"Коломенское», Битцевский лес, Измайловский парк и др.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, такой вид активного отдыха как плоггинг появился в Швеции. Термин обозначает процесс сбора мусора во время пробежки.

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