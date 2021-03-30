Зеленодольск, Татария, , 08:59 — REGNUM В Татарии поздним вечером 29 марта произошел хлопок газа в девятиэтажном одноподъездном многоквартирном кирпичном доме, в котором проживали 96 человек. Сообщение об инциденте в Зеленодольске по улице Ленина поступило на пульт спасателей в 22:44.

По уточненным данным, которые сообщили 30 марта в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, пострадали шесть человек, один мужчина 1934 года рождения погиб. В числе пострадавших — шесть человек: женщины 1940, 1951, 1994, 1995 годов рождения, мужчина 1992 года рождения. Все они госпитализированы в стационар. Еще один пострадавший — мужчина 1994 года рождения после осмотра медиков отпущен на амбулаторное лечение.

15 жителей дома размещены в санатории «Волга» в Зеленодольске, остальные — у родственников.

Газо‑ и электроснабжение от дома отключено. К ликвидации последствий происшествия привлечены 87 человек и 32 единицы спецтехники.

ИА REGNUM напоминает, уголовное дело по факту смерти человека в результате взрыва газа в многоквартирном доме Зеленодольске в Татарии возбуждено следователями.

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