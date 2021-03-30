Сеул, , 08:48 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привились 26 538 человек. Об этом 30 марта сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

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По состоянию на 00:00 30 марта в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 822 448 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 1,58%.

Отмечается, что прививку препаратом AstraZeneca получили 761 771 человек, а препаратом Pfizer — 60 677 человека.

Между тем, вторую дозу вакцины Pfizer за минувшие сутки получили ещё 919 человек. В общей сложности две дозы вакцины данной компании получили 6151 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с апреля в Южной Корее начнётся вакцинация людей в возрасте старше 75 лет.

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