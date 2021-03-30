Москва, , 08:46 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин не хочет вести аккаунты в социальных сетях, поскольку ему это не нужно. Об этом в интервью изданию «Аргументы и Факты» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ему это не надо. Ему это ничего не дает больше того, что у него есть», — сказал Песков.

По его словам, Путин также не хочет, чтобы кто-то вёл соцсети от его имени, поскольку «это же будет, по сути, не его аккаунт, а кого-то другого»: «Тратить время на его ведение президент же не будет».

Песков рассказал, что, по мнению российского лидера, ведение аккаунта от его лица другим человеком «было бы нечестно и неправильно».