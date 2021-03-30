Джакарта, , 08:46 — REGNUM В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Pertamina не был вызван ударом молнии, сообщает CNN Indonesia.

На основании данных прибора мониторинга в районе нефтеперерабатывающего завода в округе Индрамаю, не было зафиксировано никаких ударов молний.

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии отслеживает активность ударов молний по всей стране.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Pertamina в Индонезии пока не удается потушить.

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