Самара, , 08:47 — REGNUM Режим самоизоляции для неработающих граждан старше 65 лет в Самарской области намерены продлить до 11 апреля. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на очередном заседании оперативного штаба региона.

«Оперативный штаб одобрил решение продлить самоизоляцию для неработающих граждан в возрасте 65+ до 11 апреля, а работодателям рекомендовать перевести сотрудников этого возраста на дистанционный режим работы», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что на заседании отложили рассмотрение вопроса о смягчении ограничений по заполняемости залов в учреждениях культуры до 75% и числа участников церемоний бракосочетания в зависимости от площади помещений.

«Одобрено увеличение нормы количества посетителей профессиональных спортивных соревнований с 20% до 50% от общей вместимости спортивного сооружения», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 29 марта в регионе за сутки выявили 200 случаев заражения коронавирусом.