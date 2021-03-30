Самара, 30 марта 2021, 08:47 — REGNUM Режим самоизоляции для неработающих граждан старше 65 лет в Самарской области намерены продлить до 11 апреля. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба областного правительства.
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Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на очередном заседании оперативного штаба региона.
Отмечается, что на заседании отложили рассмотрение вопроса о смягчении ограничений по заполняемости залов в учреждениях культуры до 75% и числа участников церемоний бракосочетания в зависимости от площади помещений.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 29 марта в регионе за сутки выявили 200 случаев заражения коронавирусом.