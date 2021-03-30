Екатеринбург, , 08:50 — REGNUM Главой министерства финансов Свердловской области стал Александр Старков. Решение приняло Законодательное собрание региона.

Кресло министра пустовало после ухода с поста Галины Кулаченко. Старков был заместителем главы регионального минфина, позже стал исполнять обязанности руководителя.

За назначение Старкова депутаты проголосовали единогласно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Заксобрании одобрили кандидатуру Александра Высокинского на пост первого вице-губернатора региона.

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