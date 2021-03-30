Якутск, 30 марта 2021, 08:49 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении солистке Театра оперы и балета Якутии звания народной артистки страны, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.
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За большие заслуги в области искусства Айталине Афанасьевой (Адамовой) присвоено почётное звание народной артистки РФ.
Айталина Афанасьева уже заслуженная артистка Якутии, лауреат общероссийских и международных конкурсов вокалистов.
В Театре оперы и балета работает с 1995 года.
Как сообщало ИА REGNUM, члену правления Международного союза деятелей эстрадного искусства, певице Аните Цой присвоено звание народного артиста Российской Федерации. Соответствующий указ подписал 29 марта Владимир Путин.