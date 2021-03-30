Москва, 30 марта 2021, 08:40 — REGNUM В России борьба с коррупцией уже стала неотъемлемой частью государственной службы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Очевидно, что мы и дальше будем идти здесь по пути ужесточения», — сказал Песков в интервью газете «Аргументы и факты».
Представитель Кремля подчеркнул, что в мире нет ни одной страны, которой удалось бы полностью победить коррупцию. В обществе должна быть выработана абсолютная нетерпимость к коррупции. Чтобы взятки не брали, их надо перестать давать, уточнил он.
Как сообщало ИА REGNUM, согласно рейтингу регионов страны по уровню коррупции в 2020 году, составленному прокуратурой РФ, самым коррупционным регионом оказалась Москва. Далее идут Татария, Ставропольский край, Московская область, Башкирия, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, а также Дагестан и Пермский край.
Читайте также: Генпрокуратура назвала лидирующие по уровню коррупции регионы России