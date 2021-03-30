Москва, , 08:42 — REGNUM В настоящее время речь об объединении России и Белоруссии не идет, однако максимально возможная глубокая интеграция двух стран соответствовала бы интересам их народов. Об этом 30 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью газете «Аргументы и факты».

«Об объединении речи не ведется. Но максимально возможная углубленная интеграция, мы убеждены, была бы в интересах как россиян, так и белорусов», — сказал он.

Также, говоря о сложившейся в Белоруссии ситуации, Песков подчеркнул, что Россия не вмешивалась и не намерена вмешиваться в дальнейшем во внутренние дела республики.

«Для нас главное, чтобы в Белоруссии абсолютно доминировала приверженность идеям Союзного государства и идея многофакторной близости с Россией», — отметил пресс-секретарь главы российского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что к числу друзей России на постсоветском пространстве относятся все государства, за исключением Грузии, Украины и Прибалтики.